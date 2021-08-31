В Дагестане приступили к строительству автодороги, которая разгрузит федеральную трассу

МАХАЧКАЛА, 31 августа. /ТАСС/. Строительство новой дороги, ведущей от аэропорта Махачкалы к санаториям, началось в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Сдачу объекта запланировали на сентябрь 2022 года, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана во вторник.

"В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Дагестане приступили к строительству автомобильной дороги Манаскент - подъезд от федеральной автомобильной дороги "Кавказ" к санаторию "Каспий". Строительство дороги будет завершено в сентябре 2022 года. Сдача данного участка дороги поможет разгрузить и наиболее напряженный участок федеральной трассы М-29 "Кавказ" по дублирующей региональной дороге", - сказали в пресс-службе.

Как рассказали в региональном Минтрансе, строительство дороги протяженностью 3,8 км предназначено для развития прибрежной части Карабудахкентского района и для выезда по короткому направлению из международного аэропорта "Уйташ" на южный Дагестан в объезд поселка Манас.

По словам представителя Министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана, в составе дороги на месте ее пересечения с рекой Манас-Озень предусмотрено строительство нового железобетонного шестипролетного моста.

"На сегодняшний день на объекте дорожники выполнили работы по восстановлению и закреплению трассы, демонтажу существующих дорожных знаков, рубке деревьев, разборке существующих искусственных сооружений. Кроме того, ведутся работы по устройству земляного полотна. На нескольких участках построены железобетонные трубы. Начаты работы по заготовке песчано-гравийной смеси для устройства нижнего слоя основания дорожной одежды", - заключили в Минтрансе региона.