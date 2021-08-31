Мурашко считает, что тех, кто прошел острую фазу ковида, нужно выводить из "красной зоны"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал медиков как можно скорее переводить пациентов с ковидом, которые прошли острую фазу заболевания и уже не являются распространителями вируса, из "красной зоны" для того, чтобы они быстрее восстанавливались и проходили реабилитацию.

"Сегодня мы просто требуем от медработников, особенно находящихся в "красных зонах": пожалуйста, "прошли" острую фазу лечения, переведите пациента на другую койку. Находиться в "красной зоне" пациенту, которому уже не требуется реанимационная защита, [если он] не является опасным, если он уже не выделяет вирус, [не требуется], проведите его, пожалуйста, через фильтр в другое отделение, чтобы он получал нормальную реабилитационную или поддерживающую терапию или продолжал лечение осложнений тех или иных. Ему будет комфортнее передвигаться, получать физиотерапию и другое [лечение]", - сказал министр во вторник в интервью телеканалу "Россия-24".

Говоря о реабилитации Мурашко отметил, что после ковида важно восстановить функцию легких. Однако реабилитация в целом важна как направление, так как она нужна и при тяжелых травмах, перенесенных операций, онкологическим пациентам, которые проходят хирургическую часть лечения, лучевую терапию, химиотерапию, напомнил глава Минздрава.