В Хабаровском крае построят морозильный хаб для хранения рыбы

ХАБАРОВСК, 31 августа. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае построят государственный морозильный хаб для хранения рыбы и круглогодичной поставки продукции в сети по проекту "Доступная рыба". Об этом сообщил на межрегиональном форуме "Амур - река жизни" врио губернатора региона Михаил Дегтярев.

"Сложность, с которой мы столкнулись, - это сезонность. И в этих целях Минсельхозу поставлена задача в ближайшее время запустить проект государственного хаба морозильного, чтобы весь год в магазины, торговые точки могла поступать эта самая "доступная рыба". И эту задачу, я уверен, Минсельхоз выполнит вместе с министерством строительства края", - сказал Дегтярев. Это позволит перейти от сезонной продажи к круглогодичной.

Проект "Доступная рыба", по которой продукция поступает в торговые сети с минимальной наценкой, реализуется в регионе за счет собственных средств с 2015 года. "Но в 2018-2019 годах существенно упало количество рыбы в тоннах, поступающей по твердым ценам в магазины для людей, по этому проекту. В 2020 году мы подняли планку до 750 тонн с 500, долю кеты, горбуши и других видов рыбы вернули к 70%, как изначально было запланировано, она упала на половину в 2019 году от общего объема", - отметил Дегтярев.

В Хабаровске 31 августа прошел первый межрегиональный форум "Амур - река жизни", посвященный развитию рыбопромышленной отрасли и сохранению природных биоресурсов. Цель участников мероприятия - найти баланс между развитием экономики и сохранением природы.