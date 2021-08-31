Путин выразил соболезнования родным Всеволода Овчинникова

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким заслуженного журналиста РФ Всеволода Овчинникова, который умер в понедельник в возрасте 94 лет. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Скончался Всеволод Владимирович Овчинников - человек яркого, многогранного таланта, настоящая легенда отечественной международной журналистики и востоковедения. Его уход - невосполнимая утрата для близких, коллег, для всего профессионального сообщества", - говорится в сообщении.

"Но с нами останется богатое творческое наследие Всеволода Владимировича, останется светлая память о нем", - добавил президент.

Всеволод Овчинников родился 17 ноября 1926 года. Он почти 40 лет работал в газете "Правда", был собкором в Китае, Японии. Читатели знают его как автора книг "Ветка сакуры. Рассказ о том, что за люди японцы", "Корни дуба. Впечатления и размышления об Англии и англичанах", "Горячий пепел. Хроника тайной гонки за обладание атомным оружием" и других. В общей сложности журналист выпустил более двадцати книг, их суммарный тираж превышает 7 млн экземпляров.