"В важные дни и в особых случаях". Традиция поднятия флага в разных странах

В Австралии церемония подъема национального флага в общественных школах проводится в дни государственных праздников. Кроме того, школы по желанию могут поднимать флаг в начале каждого учебного дня.

Во многих школах Индии занятия начинаются с построения учеников, исполнения национального гимна и прочтения присяги на верность государству. В настоящее время правительство обсуждает необходимость введения обязательного исполнения гимна во всех школах страны.

В Китае изучение национального гимна включено в школьную программу с целью "воспитания патриотизма". Церемония исполнения гимна и поднятия государственного флага проводится перед началом занятий раз в неделю по понедельникам. В июне 2020 г. власти Гонконга приняли закон, согласно которому начальным и средним школам "настоятельно рекомендуется в важные дни и в особых случаях" (дни открытых дверей, выпускной, начало учебного года и т.д.) исполнять национальный гимн и поднимать государственный флаг.

В Мексике, в соответствии с законом о гербе, флаге и национальном гимне, во всех школах и университетах поднимают флаг по утрам в начале каждой недели, а также в начале и в конце школьных семестров. Чествование флага включает в себя принесение клятвы и исполнение государственного гимна.

В США ежедневная церемония поднятия флага страны и штата проходит в большинстве школ. Кроме того, в некоторых штатах дети читают клятву верности флагу. Ее текст звучит так: "Я клянусь в верности флагу Соединенных Штатов Америки и республике, которую он символизирует, одной нации под Богом, неделимой, со свободой и справедливостью для всех". Произносить клятву необходимо стоя лицом к флагу, положив правую руку на сердце и сняв головной убор. В большинстве штатов клятва верности утверждена к произнесению законодательно, причем в ряде штатов без упоминания Бога, в некоторых штатах ее произнесение не рекомендовано или решение принимает руководство школ. В Техасе вместо клятвы флагу США школьники могут произносить клятву верности штату. В Миссури школьники произносят клятву раз в неделю, в Миссисипи раз в месяц. Произнесение клятвы является выбором каждого ученика, что закреплено решением Верховного суда США в 1943 г. Те, кто не желает произносить клятву, могут просто стоять молча. Также в американских школах практикуется исполнение гимна, но оно не является обязательным.