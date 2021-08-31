МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент Российского союза ректоров (РСР), ректор МГУ Виктор Садовничий предложил оценить "золотой фонд" вузов в рамках Московского международного рейтинга "Три миссии университета".

"Если сложить все редкие экспонаты, например, XVI века, все редкие книги, которые есть в одном экземпляре и другое богатство наших университетов, этот "золотой фонд" не имеет равного в мире, и он будет превосходить богатство наших выдающихся музеев. Я предлагаю в следующих исследованиях каким-то образом эту сторону университетов отметить, что они, кроме всего, еще и хранят культуру, наследие нашего народа и воспитывают путем этих сокровищ, которые в университетах хранятся", - предложил Садовничий на пресс-конференции в ТАСС, которая посвящена новому выпуску рейтинга.

Он добавил, что рейтинг следует использовать при принятии решений, которые касаются финансирования вузов, планов приема и т. д., поскольку он является объективным.

Рейтинг оценивает три ключевые миссии университета: образование, науку и взаимодействие с обществом. Его методология прошла общественное обсуждение, в котором приняли участие свыше 100 вузов. Для составления рейтинга используются только объективные критерии, опирающиеся на официальные данные (включая публичные отчеты университетов), а также на данные авторитетных международных провайдеров информации. Репутационные опросы полностью исключены.

Формирование списка инициировано Российским союзом ректоров в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. Оператор рейтинга - Ассоциация составителей рейтингов, рэнкингов и иных оценок эффективности (АСР), членами которой являются ведущие рейтинговые и исследовательские центры. Поддержку проекта осуществляет провайдер библиометрических данных Clarivate Analytics.

Пилотная версия Московского международного рейтинга вузов "Три миссии университета" была опубликована в декабре 2017 года, вторая версия рейтинга - в ноябре 2018 года, третья - в сентябре 2019 года, четвертая - в августе 2020 года и пятая - в августе 2021 года. Рейтинг успешно прошел независимый аудит компании "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит", входящей в глобальную сеть PwC.