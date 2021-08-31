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Кабмин выделит еще около 2 млрд рублей на поддержку библиотек и детских театров

Премьер обратил внимание на то, что молодым талантам помимо обучения нужна и соответствующая техническая база

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Правительство России дополнительно направит около 2 млрд рублей на развитие библиотек, детских и кукольных театров в регионах страны. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во вторник на церемонии вручения государственных и правительственных наград деятелям культуры и искусства.

"Будем и дальше поддерживать детские и кукольные театры, библиотеки в регионах. Для этого правительство направит дополнительно около 2 млрд рублей", - сказал он.

Благодаря этому в библиотеках появятся новые книги, техника для работы в интернете, условия для людей с ограничениями по здоровью, пояснил глава кабмина. А в детских театрах установят новое звуковое и световое оборудование, заменят кресла. Всего за счет этих средств планируется улучшить 30 театров и 150 библиотек.

"Мы продолжим эту работу, ведь и в регионах она находит живой отклик у людей, которые охотно работают волонтерами, стремясь [внести] свой вклад в сохранение и развитие нашего культурного наследия", - отметил Мишустин.

Он обратил внимание на то, что молодым талантам помимо обучения нужна и соответствующая техническая база. "У каждого музыканта должен быть собственный инструмент", - заметил премьер.

Мишустин также напомнил, что недавно власти утвердили стратегию, которая поможет стимулировать производство в России музыкальных инструментов и звукового оборудования. "Выделяем средства на строительство центров культурного развития в малых городах и на селе, в том числе на Дальнем Востоке", - добавил он.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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