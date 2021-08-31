Почти миллион гостей посетили Сочи в августе, несмотря на новые правила заселения в отели

СОЧИ, 31 августа. /ТАСС/. Порядка 920 тыс. гостей отдохнули в Сочи в августе этого года, несмотря на вступившие в силу правила размещения туристов. Это примерно на 20% меньше, чем в августе 2019 года, но позволило средствам размещения работать в комфортном режиме, сообщила журналистам директор департамента курортов администрации Сочи Светлана Батяйкина.

С 1 августа средства размещения Краснодарского края могут заселять только тех гостей, у кого есть сертификат о вакцинации, справка о перенесенном не более полугода назад ковиде, медотвод от вакцинации от коронавируса. Либо гость может подписать согласие на добровольную вакцинацию в течение трех дней и сделать прививку на курорте. После объявления о новых правилах гости стали отказываться от отдыха на курортах Кубани, отмена броней составила порядка 20%.

"Август прошлого года был "горячим", больше 1 млн гостей, в этом году - 920 тыс. гостей и это нормально. Когда объект размещения работает с загрузкой свыше 90% - это работа на пределе его мощности. Говорить о высоком уровне сервиса и о том, что не случится сбой (при высоких загрузках - прим. ТАСС), трудно", - сказала Батяйкина.

Летний сезон, по мнению властей, город провел успешно. В настоящее время ситуация с отменой бронирований, которая отмечалась в начале августа из-за новых правил заселения в отели, стабилизировалась. По данным властей, отмела броней в Сочи не превысила 8%. "В целом мы выходим на уровень 2019 года", - уточнила она.

Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщал, что планируется принять в этом году порядка 6,5 млн человек, при этом отмечается рост спроса на отдых в Сочи, поэтому город готов принять и больше туристов. На данный момент в Сочи отдохнули более 5 млн человек, власти приступили к подготовке высокого зимнего сезона.