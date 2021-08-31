В Афинах прошла церемония проводов российских самолетов, участвовавших в тушении пожаров

АФИНЫ, 31 августа. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Церемония проводов экипажей двух российских пожарных самолетов Ил-76 и двух вертолетов Ми-8, которые перевозились российским транспортным самолетом Ан-124, прошла во вторник на летном поле Афинского международного аэропорта. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Представители генерального секретариата гражданской защиты Греции, Пожарной службы Греции и аэропорта приветствовали российских летчиков и обслуживающий персонал авиатехники, поблагодарили их за помощь в тушении пожаров, подарили им памятные подарки и сфотографировались на фоне Ан-124 и Ил-76.

Задачи выполнили

Перед отлетом из Афин самолетов Ил-76 и Ан-124 с вертолетами Ми-8 на борту начальник российской авиагруппы полковник Игорь Матвеев сообщил российским журналистам, что все задачи, которые были поставлены перед группировкой, выполнены.

"Мы здесь находимся 21 день, из них летных дней у нас было 11, - сказал Матвеев. - С 9-го на 10 августа мы получили задачу, и 10 августа мы уже были здесь, в Греции. В ночь разгрузили Ан-124, и 11-го числа мы уже работали по первым местам возгорания".

По словам начальника авиагруппы, через координационный центр было налажено взаимодействие, были соблюдены все виды обеспечения.

Матвеев отметил, что по самолетам Ил-76 общий налет составил 30 часов, на пожары ими были сброшены до 500 тонн воды. "По Ми-8 получилось 208 сливов и всего 1 300 тонн слитой воды. Отмечаем, что все было безопасно, проблемных вопросов в организации и координации задач не возникло, поэтому мы работали спокойно, безопасно. Считаю, что задача достигнута - пожаров нет", - сказал начальник авиагруппы.

После церемонии самолеты Ил-76 и самолет Ан-124 с вертолетами Ми-8 на борту вылетели из Афин на родину.

Сложности в тушении пожаров

Матвеев подтвердил, что российские самолеты делали водные завесы над большими очагами огня на полуострове Пелопоннес. "Это в первые дни было. Было крупное задымление, поэтому и применили способ завесы", - сказал полковник и добавил, что этот прием был эффективен.

Помимо этого, Ил-76 использовались вместе с самолетом-амфибией Бе-200. "На начальном этапе на Бе-200 был координатор, который осуществлял взаимодействие с [греческими] наземными службами. Через него с наземных служб мы получали уточненные данные по месту возгорания. И Бе-200 работал в качестве первичного слива, а мы уже добивали [очаги возгорания]", - пояснил Матвеев.

По его словам, горы и рельеф в Греции осложняют работу по пожаротушению. "Надо к каждому полету готовиться. Мы и готовились. Тут пересеченный рельеф", - сказал Матвеев и добавил, что максимальная высота гор в районе, где летали российские самолеты, достигала 2 500 метров.

"Мы летали на тушение пожаров во все стороны - по всему региону, и под Афинами тушили пожары, - продолжил начальник авиагруппы. - Через Бе-200 определяли масштаб, принимали решение по целесообразности применения Ил-76, которые работали в комплексе, а вертолеты тушили точечно очаговые возгорания. Плюс наземные службы должны были подчищать снизу. В итоге группировка сработала очень эффективно", - сказал он.

После церемонии самолеты Ил-76 и самолет Ан-124 с вертолетами Ми-8 на борту вылетели из Афин на Родину.

Российская авиагруппировка

Российские Ил-76 и вертолеты Ми-8 были направлены в связи с просьбой греческих властей оказать помощь в тушении сильных пожаров. 9 августа пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин в связи с экстренным обращением правительства Греции поручил увеличить российскую группировку, борющуюся с пожарами в центральных районах республики.

До этого помощь в тушении пожаров оказывал только российский Бе-200ЧС, арендованный Грецией. Греческий информационный портал Ieidiseis.gr отмечал, что российский Бе-200ЧС - единственный самолет, который смог сбрасывать воду в условиях экстремальной жары в греческой области Аттика, он в буквальном смысле спас районы Афин от катастрофы из-за пожара.

В конце июня Ростех сообщил, что российский самолет-амфибия Бе-200ЧС прибыл в Грецию для участия в тушении лесных пожаров на территории страны в соответствии с договором, который был подписан в Афинах между Министерством защиты граждан Греции, отвечающим за организацию мероприятий по борьбе с природными пожарами, и ПАО "Ил".