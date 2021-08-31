Греческие пожарные выразили признательность России за помощь в тушении пожаров

АФИНЫ, 31 августа. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Помощь России в тушении мощных пожаров, бушевавших в августе в Греции, была значительной, греческие пожарные благодарны за нее российским коллегам. Об этом заявил во вторник начальник Пожарной службы Греции генерал-лейтенант Стефанос Колокурис российским журналистам на церемонии проводов экипажей двух российских пожарных самолетов Ил-76 и двух вертолетов Ми-8, которая прошла на летном поле Афинского международного аэропорта.

"Наша страна переживала тяжелую ситуацию с пожарами почти целых 20 дней, - сказал Колокурис. - Было пять-шесть гигантских пожаров. Греция обратилась к правительству России, и сразу же российское государство отреагировало и направило на помощь пожарные самолеты и вертолеты. Эта помощь была очень значительной".

Начальник Пожарной службы отметил, что "российские самолеты сбрасывают очень много воды, они позволили предотвратить большую опасность для населенных пунктов и людей". "В координации с российскими силами мы сумели поставить под контроль эти пожары. Как руководитель Пожарной службы Греции, хочу выразить глубочайшую признательность. Для нас было честью сотрудничать с ними. Хочу сказать большое спасибо от всего сердца, представляя всю Пожарную службу Греции", - сказал Колокурис. "Желаю вам благополучного возвращения домой. И, хотя мы меньшая [по размерам] страна, мы тоже готовы прийти на помощь, если потребуется", - добавил генерал-лейтенант.

Церемония проводов экипажей двух российских пожарных самолетов Ил-76 и двух вертолетов Ми-8, которые перевозились российским транспортным самолетом Ан-124, прошла во вторник на летном поле Афинского международного аэропорта, сообщает корреспондент ТАСС.

Представители генерального секретариата гражданской защиты Греции, Пожарной службы Греции и аэропорта горячо приветствовали российских летчиков и обслуживающий персонал авиатехники, поблагодарили их за помощь в тушении пожаров, подарили им памятные подарки и сфотографировались на фоне Ан-124 и Ил-76.

Российская авиагруппировка

Российские Ил-76 и вертолеты Ми-8 были направлены в связи с просьбой греческих властей оказать помощь в тушении сильных пожаров. 9 августа пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин в связи с экстренным обращением правительства Греции поручил увеличить российскую группировку, борющуюся с пожарами в центральных районах республики.

До этого помощь в тушении пожаров оказывал только российский Бе-200ЧС, арендованный Грецией. Греческий информационный портал Ieidiseis.gr отмечал, что российский Бе-200ЧС был тогда единственным самолетом, который смог сбрасывать воду в условиях экстремальной жары в греческой области Аттика, он в буквальном смысле спас районы Афин от катастрофы из-за пожара.