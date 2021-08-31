Мосгорсуд оставил под домашним арестом адвоката Маршани, обвиняемого в мошенничестве

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным домашний арест адвоката Тимура Маршани, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Апелляционная жалоба в отношении Тимура Маршани на меру пресечения в виде домашнего ареста оставлена без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.

Тимур Маршани обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Кунцевский суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста до 31 августа.

Маршани защищал людей по ряду громких дел, связанных с ДТП и медициной. Кроме того, его неоднократно приглашали на ток-шоу для комментариев по вопросам расследования ДТП. Также в прессе появлялась информация о причастности Маршани к черным риелторам, однако подтверждения она не нашла.