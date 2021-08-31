"ВКонтакте" выпустила видеопроект о паралимпийцах

"ВКонтакте" выпустила новую версию проекта "Одной ногой в Токио", в котором спортсмены делятся своим опытом. Об этом говорится в сообщении соцсети во вторник.

Разговоры со спортсменами проходят при помощи звонков "ВКонтакте" — из студии компании, также студию посещают медалисты Паралимпиады: они рассказывают, как проходят соревнования в условиях пандемии. Ведущим шоу стал Дмитрий Игнатов — автор проекта "Одной ногой в Токио", спортсмен паралимпийской сборной России по парусному спорту, первый российский параатлет, переплывший Босфор.

Шоу выходит в прямом эфире в сообществе "Спорт ВКонтакте" и на странице Паралимпийского комитета России. Также выпуски можно посмотреть на телеканале "Россия-24" в повторе, а лучшие эпизоды транслирует телеканал RT.

Также "ВКонтакте" предлагает пользователям помочь будущим паралимпийцам — отправить благотворительный подарок с мишкой. Он стоит пять голосов: вырученные средства отправят в общественную организацию "Перспектива", которая помогает людям с инвалидностью. Акция продлится до 5 сентября.