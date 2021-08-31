Прокуратура начала проверку из-за ошибочной отправки гроба из Пулково

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура начала проверку по факту ошибки при оформлении груза в терминале аэропорта Пулково, из-за чего по неверному адресу был направлен гроб с телом человека. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с ошибкой в оформлении груза [гроба] к отправке в грузовом терминале Пулково. По предварительным данным, мужчина перевозил тело умершей супруги. Гроб сдал в грузовой терминал, получил его в аэропорту Краснодара. После перевозки спецтранспортом к месту захоронения он обнаружил тело другого человека", - говорится в сообщении пресс-службы.

В рамках проверки транспортная прокуратура даст оценку всем обстоятельствам, при наличии оснований примет меры реагирования.

Ранее в СМИ появилась информация, что в грузовом терминале аэропорта Пулково признали ошибку и начали свою внутреннюю проверку в связи с инцидентом. На момент публикации на предприятии не ответили на запрос ТАСС о происшествии.