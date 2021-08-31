ВЦИОМ: почти 60% россиян считают дебаты политическим шоу

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Почти 60% респондентов считают предвыборные дебаты политическим шоу, а не важным инструментом информирования избирателей о программах партий и кандидатов. Об этом сообщил во вторник руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов в ходе круглого стола в онлайн-формате "Дебаты 2021: апофеоз избирательной кампании".

"Только треть россиян считает, что дебаты - это важный этап подготовки к выборам, они помогают узнать больше о кандидатах и программах. Доминантным оказалось мнение, его разделили 58% участников исследования, о том, что все-таки это [дебаты] шоу, которое не выполняет своей функции в достаточной мере в части информирования о кандидатах и программах", - сказал Мамонов.

Низкий резонанс

"Мы зафиксировали крайне невысокий уровень информированности, резонансности дебатов. Только 17% заявили о том, что видели по телевидению либо в интернете дебаты с участием представителей политических партий", - добавил Мамонов.

При этом он отметил, что 17% может быть несколько завышенным показателем. "Потому что респондентам часто сложно разделить обыкновенное телешоу и собственно дебаты политических партий, потому и там, и там принимают участие представители политических партий. Часто линейка спикеров близка либо даже идентична, поэтому, как правило, мы фиксируем факт смешения различных форматов", - добавил Мамонов.

"Мы можем говорить, что текущая резонансность дебатов невысокая, интерес невысок", - подчеркнул Мамонов.

В частности, по данным ВЦИОМ, россияне хотели бы, "чтобы сами участники дебатов говорили больше, а меньше говорили ведущие". Мамонов также отметил, что респонденты хотели бы, чтобы дебаты были более сконцентрированы на решении "проблем повседневности". "Когда дебаты посвящены проблемам внешней политики, проблемам, далеким от проблем респондентов, это вызывает если не критику, то сомнения и ожидания чего-то больше", - сказал Мамонов.

Он добавил, что респонденты хотели бы, что в центре дебатов были вопросы развития страны, улучшения их материального положения, функционирования социальной сферы.

Опрос ВЦИОМ был проведен 28 августа с участием 1,6 тыс. респондентов.

Политическая культура

"Дебаты - история, связная с изобретением телевидения. Это телевизионное шоу в первую очередь, и в последнюю, и во все остальные", - подчеркнул руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов. По его словам, в дебатах для зрителей важно "кто как держится, как выглядит, на чем ловит оппонента, кто в конце концов оказывается на высоте положения". "Именно в этом смысле это прежде всего телепродукт, а не вещь, где в идеальном мире обсуждаются программы избирательных кампаний", - добавил он.

"Дело в том, что существует такая вещь как политическая культура. Дебаты - это школа", - добавил Кузнецов, отметив, что в России на подобную дискуссию выходят зачастую люди неподготовленные. "Кроме этого, [в России] нет культуры дебатерства как такового", - отметил он.

Эксперт добавил, что в Европе "тоже нет любви к дебатам". "Да, они в разных странах по аналогии с Америкой проходят, но они тоже не пользуются никакой популярностью. Они мало кого интересуют, кроме специалистов, носят достаточно формальный характер", - резюмировал Кузнецов.

О выборах

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. 24 августа стартовали предвыборные телевизионные дебаты партий.