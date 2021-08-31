Доля онлайн-заявок о присоединении к энергоресурсам в Подмосковье достигнет 100%

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Власти Подмосковья ожидают, что в этом году все заявки на подключение к энергетическим ресурсам в Московской области поступят исключительно в электроном виде. Об этом сообщил журналистам во вторник министр энергетики Московской области Александр Самарин.

"С точки зрения абсолютного результата - это 100%, к этому мы стремимся, безусловно. Я думаю, что этого мы достигнем. Сегодняшний темп жизни вселяет в меня уверенность, что мы это достигнем даже в этом году", - сказал Самарин, отвечая на вопрос ТАСС о том, когда доля заявок о техприсоединении в Подмосковье с использованием онлайн-сервисов достигнет 100%.

Он отметил, что ежегодно количество выданных документов в электроном виде возрастает. Так, в 2019 году в электронном виде выдано более 135 тыс. документов технологического присоединения к инженерной инфраструктуре, в 2020 году - свыше 147 тыс. В этом году планируют выдать более 160 тыс. электронных документов для техприсоединения.

Самарин напомнил, что все документы, требуемые для этапов проектирования и технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения в Московской области, возможно получить через региональный портал госуслуг.