Всероссийский урок безопасности начинается 1 сентября и продлится три дня

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Первый в этом году всероссийский урок безопасности для школьников и учителей начинается в среду, 1 сентября, и продлится три дня. Об этом говорится в сообщении, которое во вторник распространила пресс-служба компании "Просвещение".

"В начале нового учебного года стартует всероссийский урок безопасности, организатором которого выступает ГК "Просвещение". Первый модуль из трех тем начнется уже 1 сентября. Масштабное мероприятие пройдет в двух форматах - для школьников с 1-го по 9-й классы и для учителей. Педагоги проведут классные часы на актуальные темы, а ребята ответят на вопросы и проверят свой уровень знаний по разным темам ОБЖ", - сказано в сообщении.

Урок будет приурочен ко Дню борьбы с терроризмом. Школьникам и учителям расскажут о том, как действовать в чрезвычайных ситуациях. В рамках программы запланировано также открытое практическое онлайн-занятие, посвященное оказанию первой помощи. Его проведут эксперты Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Трансляция начнется 3 сентября в 15:00 и будет доступна эксклюзивно в сообществе "Просвещения" во "ВКонтакте".

В пресс-службе рассказали, что следующий урок будет по теме "Правила дорожного движения", он пройдет с 25 по 29 сентября. Готовые методические рекомендации, видеоуроки, тестовые задания для очной и онлайн-проверки знаний можно найти на сайте урокбезопасности.рф. В течение всего учебного года проект планируют обновлять, добавляя материалы по новым темам.

Организаторами урока безопасности выступили группа компаний "Просвещение" и проект "Герои" при поддержке МЧС России и "ВКонтакте".