СПбГУ получил грант от фонда Цукерберга на биомедицинские исследования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Биоинформатики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) первыми в России получили грант фонда создателя Facebook Марка Цукерберга - "Инициатива Чан - Цукерберга" - на развитие проектов по расшифровке геномов, которые используются тысячами специалистов по всему миру. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"Инициатива Чан - Цукерберга" (Chan Zuckerberg Initiative) - благотворительный фонд Цукерберга и его супруги Присциллы Чан, основанный в 2015 году. Его целью является помощь в решении сложных социальных проблем, среди которых искоренение болезней и повышение качества образования.

"Биоинформатики Центра алгоритмической биотехнологии СПбГУ стали первыми российскими учеными, получившими грант фонда Цукерберга на развитие своих проектов SPAdes и QUAST. Разработанные программы используются тысячами специалистов в области геномики по всему миру", - сообщил собеседник агентства.

Как пояснили в пресс-службе, флагманский продукт лаборатории - программа SPAdes. Она восстанавливает полную первичную структуру геномной ДНК, то есть фактически расшифровывает генетический код. Еще один продукт лаборатории - QUAST. Эта программа определяет качество геномных сборок. Инструмент принимает несколько сборок, поэтому подходит в том числе для их сравнения. Таким образом, программы связаны логикой геномного проекта: оценка качества данных - сборка данных - оценка качества сборки - научный анализ.

Лаборатория "Центр алгоритмической биотехнологии" была создана в СПбГУ в конце 2014 года в рамках проекта мегагрантов СПбГУ для решения важнейших вычислительных задач современной биомедицины.