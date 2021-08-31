Отказавшиеся от вакцинации работники предприятия в Туле требуют по 1 млн рублей

ТАСС, 31 августа. Работники тульского предприятия "Щегловский вал", отстраненные от работы из-за отказа сделать прививку от коронавируса, требуют выплатить им по 1 млн рублей компенсации морального вреда. Об этом сообщила журналистам пресс-служба управления судебного департамента в Тульской области.

"Судом приняты уточненные исковые заявления истцов об увеличении своих требований в части морального вреда до 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Пролетарский районный суд Тулы 18 августа начал рассмотрение 18 исков от сотрудников оборонного предприятия "Щегловский вал", которых отстранили от работы из-за отказа сделать прививку от коронавируса. В тот день суд принял решение привлечь к участию в 16 делах Госинспекцию труда в Тульской области, одно дело было отложено по ходатайству истца для предоставления возможности ознакомиться с материалами дела, еще одно дело отложено по ходатайству представителя третьего лица управления Роспотребнадзора по Тульской области.

Как уточняется в сообщении пресс-службы судебного департамента, истцы указывают в заявлениях на то, что на основании приказа по предприятию в связи с отказом от прививок против новой коронавирусной инфекции были отстранены от работы без сохранения заработной платы до окончания периода эпидемиологического неблагополучия либо до прохождения вакцинации. Они просят признать отстранение от работы незаконным, отменить приказ об отстранении от работы, обязать ответчика допустить к работе, взыскать недополученный заработок и компенсацию морального вреда.

По данным пресс-службы судебного департамента в Тульской области, 31 августа по искам работников "Щегловского вала" прошли четыре судебных заседания, три работника заявили о компенсации морального вреда в сумме 1 млн рублей, один не явился, дальнейшие рассмотрения назначены на середину сентября.

В Тульской области с июня ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан, в том числе работников торговли и общепита, образования, здравоохранения, транспорта, системообразующих предприятий. Ответственность за проведение вакцинации возложена на руководителей организаций и предприятий, а также индивидуальных предпринимателей.

Акционерное общество "Щегловский вал" создано в Туле в 2001 году, его единственным акционером является конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова, являющееся одной из ведущих проектно-конструкторских организаций оборонного комплекса России, создающей современное высокоточное оружие, в том числе противотанковые ракетные комплексы, комплексы вооружения легкобронированной техники и танков, межвидовые ракетные комплексы и другие.