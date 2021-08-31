Ремонт семи подстанций и постов скорой помощи завершил в Подмосковье

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Ремонтные работы двух подстанций и пяти постов скорой медицинской помощи завершили в Московской области. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В Московской области завершился ремонт двух подстанций и пяти постов скорой медицинской помощи. Ремонт включал проведение внутренних отделочных и сантехнических работ, замену коммуникаций, установку новых окон и дверей. На данный момент проводится закупка необходимой мебели", - говорится в сообщении.

Уточняется, что работы провели на Воскресенской и Чеховской подстанциях, а также на Реутовском, Краснозаводском, Белоозерском, Котельниковском, и Дороховском постах скорой медицинской помощи.

"Сотрудники скорой помощи всегда находятся на передовой. Нагрузки остаются высокими, поэтому важно создать специалистам условия для комфортной работы", - отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, чьи слова приводятся в сообщении.