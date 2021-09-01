В Госдуму внесут законопроект о бесплатной парковке для многодетных

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов планируют внести в Госдуму законопроект о праве многодетных семей на бесплатное пользование парковкой на всей территории России. Текст и пояснительную записку в своем телеграм-канале в среду опубликовал один из авторов инициативы - глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В пояснительных материалах авторы указывают на то, что по состоянию на 1 января 2020 года в РФ было 1,87 млн многодетных семей, в которых воспитывалось 6,1 млн детей. При этом рождение детей влечет за собой значительные траты из семейного бюджета, отмечают в ЛДПР.

"В связи с этим необходимо наращивать меры государственной поддержки многодетных семей, а также формировать соответствующее отношение к таким семьям со стороны общества", - убеждены в партии. Авторы законопроекта, в частности, напоминают, что в Москве многодетные при наличии оформленного разрешения могут пользоваться платными парковками в городской черте бесплатно, но во многих регионах такие льготы отсутствуют. "Полагаем, что право бесплатной парковки должно быть установлено для многодетных семей на федеральном уровне", - отмечают либерал-демократы.

В связи с этим парламентарии предлагают внести поправки в закон о дополнительных мерах поддержки семей с детьми, согласно которым многодетные родители или усыновители, а также опекуны, в чьих семьях трое или больше детей, "имеют право бесплатного пользования платной парковкой на территории Российской Федерации". Порядок такого пользования будет установлен органом власти, уполномоченным правительством.

Датой вступления предложенных норм в силу обозначено 1 января 2022 года.