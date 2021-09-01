Эксперты назвали самое популярное произведение школьной программы

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Книжный сервис "Литрес" проанализировал данные за последний год и выяснил, какие книги из обязательной школьной программы являются самыми популярными у россиян. Лидером стал роман "Преступление и наказание" Федора Достоевского. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в ТАСС.

"Пальма первенства у социально-психологического романа с глубоким философским подтекстом "Преступление и наказание" Федора Достоевского. На втором месте повесть Антона Чехова "Палата № 6". Следом идет роман о вечном конфликте поколений - "Отцы и дети" Ивана Тургенева", - говорится в сообщении. В топ-10 также вошли "Война и мир" Льва Толстого, роман в стихах "Евгений Онегин" Александра Пушкина.

"Преступление и наказание" Федора Достоевского - неслучайно самое популярное произведение школьной программы у россиян. В романе переплетается такое количество разных тем, что люди неоднократно возвращаются к нему и перечитывают его в течение жизни. И каждому человеку произведение дает надежду на спасение. Это философский роман о непростом внутреннем конфликте, о реакционных взглядах и о том, почему отсутствие веры и болезненное самолюбие могут привести к человеческой гибели", - сказал шеф-редактор ГК "Литрес" Екатерина Писарева.

По данным исследования книжного сервиса Storytel и мессенджера Viber, 50% школьников планируют перечитывать школьную программу во взрослом возрасте. "В топ-3 произведений из школьной программы, которые школьники хотели бы перечитать, вошли "Война и мир", "Алые паруса" и "Капитанская дочка", - отмечается в сообщении книжного сервиса, поступившем в ТАСС.

49% опрошенных школьников считают, что ребенок должен читать то, что ему интересно. 8% говорят, что часть школьной программы уже давно пора заменить, а 6% учеников заявляют, что вся школьная программа уже давно устарела. 24% согласны читать что-то из школьной программы и что-то из того, что туда не вошло. Только 14% школьников согласны читать всю школьную программу.

Среди произведений из обязательной программы, которые произвели на школьников самое большое впечатление, - "Муму", "Приключения Тома Сойера", "Приключения Незнайки и его друзей", "Капитанская дочка", "Мертвые души".