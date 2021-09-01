Число возгораний сухой травы в Москве сократилось на 50% в 2021 году

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Количество возгораний сухой травы в Москве в этом году сократилось на 50% по сравнению с прошлым годом, природных пожаров этим летом в городе не зафиксировано. Об этом в среду сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Благодаря заранее принятым профилактическим мерам на территории Москвы в этом году, как и в прошлом, не допущено природных пожаров, количество возгораний сухой травы сократилось на 50% по сравнению с прошлым годом", - сказал Бирюков.

По его словам, с мая по август было ликвидировано 130 загораний сухой травы, что составляет 6% от общего числа пожаров. Оперативное реагирование экстренных служб позволило их быстро локализовать и не допустить распространения.

Заммэра подчеркнул, что в преддверии летнего сезона был принят комплекс мер для профилактики и предотвращения природных пожаров. "В марте и апреле провели опашку всех населенных пунктов, прилегающих непосредственно к лесным массивам, ее протяженность составила около 1,5 тыс. км. Была организована расчистка лесопарковых и лесных зон от сухих деревьев, кустарников, травы и мусора. Городские службы подготовили места забора воды для авиационной техники, оборудовали подъездные пути к водоемам", - уточнил Бирюков.

Пожароопасную обстановку в Москве контролировали более 30 тыс. человек и 5 тыс. единиц техники, а также вертолеты Московского авиационного центра. Кроме этого, специалисты столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды постоянно мониторят пожароопасную обстановку на охраняемых природных территориях. Они проводят патрулирование совместно с полицией и спасателями по 102 маршрутам общей протяженностью более 1 тыс. км.