Новую образовательную программу для школьников запустили в музее космонавтики в Москве

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Музей космонавтики в Москве запустил новую образовательную программу по случаю начала учебного года. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе музея.

"К новому 2021-2022 учебному году готовятся не только школьники, студенты и учителя, но и музеи. Музей космонавтики в Москве подготовил новые образовательные программы и проекты для школьников, доступные в онлайн и офлайн форматах. Записаться на программы можно на сайте Музея космонавтики в разделе "Образование". Дети могут принять в них участие как от школы, так и независимо от нее", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что школьники всех возрастов смогут пройти в музее научно-популярные квесты "Открой свой космос" (офлайн). На квестах обучающиеся решат прикладные задачи, которые помогут им понять, как можно применить школьные знания в космической отрасли. Сюжетно-ролевой принцип квестов способствует развитию soft skills обучающихся: участники работают в команде, коммуницируют друг с другом и с музейными специалистами (героями квеста), определяют стратегию достижения цели. На выбор школьникам предлагается три сюжета: "Темная сторона Луны", "Спасти космонавтов", "Space Imposter".

"Для старшеклассников подготовлена программа "Космический интенсив" (офлайн и онлайн) - конструктор музейно-образовательных программ, разработанный по принципу профильного обучения школьников. Как, когда и из чего собрать конструктор - решает сама школа. Для прохождения доступны четыре интенсива: гуманитарный, медицинский, инженерный и медиаинтенсив. Интенсив включает в себя уроки, тематические экскурсии, лекции от специалистов музея и работников ракетно-космической отрасли, научные дебаты и практические занятия", - рассказал собеседник агентства.

Также музей космонавтики продолжает участие в совместных проектах департамента культуры Москвы и департамента образования и науки. Специалисты музея разработали новые уроки в рамках проекта "Учебный день в музее".