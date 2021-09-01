В МЧС предупредили москвичей о сильном дожде и усилении ветра в ближайшие часы

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Дождь с грозой и ветер порывами до 16 м/с ожидаются в столице в течение всего дня, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один-два часа и с сохранением в течение всего дня в Москве, начиная с юго-западных районов, ожидаются сильный дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 16 м/с", - говорится в сообщении.

Водителям следует снизить скорость и увеличить дистанцию между машинами, а также воздержаться от опасных маневров на дороге.

Пешеходам лучше обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции и не прятаться под деревьями.