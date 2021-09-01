Посетители павильона Амурской области на ВЭФ совершат виртуальную экскурсию по региону

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Посетители павильона Амурской области на "Улице Дальнего Востока" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) смогут побывать на виртуальной экскурсии по региону благодаря VR-технологиям. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

"Благодаря VR-технологиям каждый желающий сможет отправиться в виртуальную экскурсию по Амурской области. Если раньше на ВЭФ демонстрировали потенциал региона в сфере туризма, то сейчас презентуются готовые турпродукты", - говорится в сообщении.

Кроме того, в павильоне размещена карта, на которую нанесены основные туристические объекты, которые уже популярны среди туристов по трем направлениям - экологический, промышленный и событийный туризм.

"У нас есть крупные проекты, о которых мы рассказываем в павильоне и на презентациях, такие очень знаковые для нас - канатная дорога, "Золотая миля", но мы думаем о развитии и малых и средних проектов. Планируем обсудить форматы работы в сфере туризма с институтами развития, которые сейчас нацелены на поддержку туризма, с предприятиями и инвесторами, которые не побоятся зайти в наш регион", - цитирует пресс-служба слова заместителя министра экономического развития и внешних связей области Екатерины Киреевой.

Регион планирует развивать сотрудничество с Китаем, странами Северо-Восточной Азии, а также наладить взаимоотношения с Германией, продолжить диалог с Индией. "Индия - это большая страна с большим населением и большим рынком сбыта. Здесь есть заинтересованность в совместной реализации проектов в сфере сельского хозяйства и в сфере освоения природных ресурсов, на качественном высоком уровне", - добавила Киреева.

VI Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.