Военные врачи вакцинировали от ковида более 3,5 тыс. жителей Хакасии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Врачи Центрального военного округа (ЦВО) завершили лечение пациентов с коронавирусом в Республике Хакасия. За время работы мобильного госпиталя они оказали помощь 300 пациентам и вакцинировали от ковида 3,5 тыс. человек, сообщила пресс-служба округа.

"Мобильный госпиталь ЦВО, в котором проходили лечение пациенты со средней и легкой тяжестью протекания болезни, был развернут на базе реабилитационного центра им. Лебедя в Черногорске (Республика Хакасия). За время работы военными медиками была оказана квалифицированная медицинская помощь более 300 пациентам", - говорится в сообщении.

В ЦВО добавили, что за период работы мобильного пункта вакцинации военные врачи сделали прививки более 3,5 тыс. жителей республики. "Военные медики оказали огромную помощь, в самый нужный момент, в тот момент, когда мы действительно нуждались в помощи, армия нам подставила плечо. Мы бесконечно за это благодарны, благодарны за ту энергию, профессионализм, сострадание и терпение", - цитирует пресс-служба губернатора Хакасии Валентина Коновалова.