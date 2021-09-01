В Омске открылся новый комплекс кадетского военного корпуса

ОМСК, 1 сентября. /ТАСС/. Кадеты старейшего военного учебного заведения за Уралом - Омского кадетского военного корпуса начали новый учебный год в новом комплексе, который был возведен после признания летом 2020 года старого здания аварийным. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

"Омский кадетский корпус является одним из старейших военных учебных заведений страны. В течение более 200 лет своей истории корпус беспрерывно готовит кадры для защиты Отечества и государственной службы. Решением министра обороны Российской Федерации за небольшой период времени создано уникальное по своему оснащению довузовское военное учебное заведение. В этих стенах будут реализовываться инновационные образовательные программы и профильное обучение с углубленным изучением предметов", - сказал на торжественной церемонии открытия нового комплекса командующий воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Андрей Сердюков.

Губернатор Омской области Александр Бурков отметил, что кадетский корпус всегда являлся предметом особой гордости региона. "Но в прошлом году его история на территории омской земли могла прерваться, - сказал он. - Принципиально важно, чтобы Омская область продолжала вносить свой вклад в воспитание достойных граждан нашей страны. Сегодня, по сути, второе рождение кадетского корпуса".

Командующий ВДВ передал в дар кадетскому корпусу икону Святого Пророка Божия Илии - небесного покровителя десантников. "Уверен, что в стенах корпуса кадеты будут не только учиться на "хорошо" и "отлично", но и станут достойными гражданами и продолжателями традиций Воздушно-десантных войск, готовыми в любой момент встать на защиту нашей Родины", - отметил он.

О новом комплексе

При проектировании и строительстве нового комплекса особое внимание было уделено спортивным объектам - создан крытый спортивный комплекс с залами для гимнастики, единоборств, а также игровых видов спорта. "Значительно расширенная база позволяет одновременно заниматься намного большему числу кадетов, проводить дополнительные занятия и соревнования. В старом корпусе, например, силовых тренажеров было в два раза меньше, - рассказал ТАСС преподаватель физической подготовки майор Павел Мосальский. - Мы и так были по физподготовке одни из первых в стране, теперь станем еще лучше".

В кадетском корпусе создан единственный в довузовских учебных заведениях Минобороны РФ профильный класс начальной воздушно-десантной подготовки, в котором можно отрабатывать тактические задачи, элементы укладки и совершения прыжка с парашютом, действия в составе экипажа боевой машины десанта. В рамках дополнительного образования кадеты смогут познавать самые перспективные направления науки и техники, включая робототехнику, автодело, информационные технологии.

Сам комплекс состоит из главного учебно-административного 3-этажного здания с музеем, библиотекой, интерактивным тиром, мастерскими и классами дополнительного образования, столовой на 620 мест, двух спальных корпусов на 240 и 320 человек, медпункта. Условия для проживания значительно улучшились: кадеты вместо казарм будут проживать в кубриках секционного типа с двумя жилыми комнатами, гардеробной и отдельными душевыми и туалетными комнатами.

О кадетском корпусе

Омский кадетский военный корпус - старейшее военное учебное заведение России за Уралом, ведет свое начало от Войскового казачьего училища, основанного 14 мая 1813 года. Учебный процесс здесь построен с использованием передового российского и мирового опыта. Из стен корпуса вышли 152 георгиевских кавалера, 80 Героев Советского Союза, 8 Героев Российской Федерации, пять полных кавалеров ордена Славы, а 305 выпускников корпуса стали генералами.

Летом 2020 года Омский кадетский корпус отменил набор из-за аварийного состояния здания. После этого уже проходящие обучение кадеты провели учебный год в кадетских училищах в других городах.