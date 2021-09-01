В Беслане началась трехдневная вахта памяти жертв теракта в школе №1 в сентябре 2004 года

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 сентября. /ТАСС/. Трехдневная вахта памяти по жертвам террористического акта в сентябре 2004 года началась в среду в школе №1 Беслана. С раннего утра во дворе школы звучит траурная музыка, в 09:15 мск, когда раздался первый выстрел террористов, во дворе школы прозвенел школьный звонок и началась церемония возложения цветов.

Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло возложил цветы к кресту в спортзале, в котором произошла трагедия. В школьном спортзале, где держали заложников, около фотографий погибших зажжены свечи, расставлены игрушки, бутылки с водой.

К памятнику "Древо скорби" на мемориальном кладбище Беслана, где похоронены жертвы теракта, также несут цветы. Многие таксомотрные компании республики бесплатно возят пассажиров к "Древу скорби" и в школу №1.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы №1 в заложниках оказались более 1200 человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, из которых 70 - дети, многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.