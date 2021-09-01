В Ростове-на-Дону открыли самую крупную в регионе школу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 сентября. /ТАСС/. Самая крупная в Ростовской области школа, рассчитанная на 1 434 учащихся, открылась в Ростове-на-Дону, одновременно в регионе строятся еще более крупные объекты образования, сообщил на открытии школы губернатор Василий Голубев.

"Школа полностью всем оснащена. И оборудование, и спортивные залы, и лаборатории, и новые технологии - все здесь есть. Высказываю благодарность строителям, которые сделали прекрасную, на сегодняшний день саму крупную школу в Ростовской области, и уже сейчас у нас еще более крупные объекты строятся в самых разных уголках", - сказал Голубев, добавив, что в этом году в регионе в школу идут более 440 учеников, около 50 тыс. из них - первоклассники.

По словам главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, новая школа рассчитана на 1 434 ученических места. "И сегодня мы уже начали строительство самой большой, самой современной школы на юге России на 1 650 мест в Советском районе. <...> Есть планы на следующий год приступить к капитальному ремонту шести школ и строительству еще четырех школ", - отметил Логвиненко на церемонии открытия школы.

Новая школа открыта в микрорайоне Вересаево. В учебном заведении оборудованы три спортивных зала, столярная и слесарная мастерские, две библиотеки, тренажерный, читальный, актовый и конференц-залы, лаборатория робототехники, киберарена, тир, а также большая спортивная зона с беговыми дорожками, полем для мини-футбола, площадками для баскетбола, гандбола, волейбола и большого тенниса.

Ранее министр образования Ростовской области Лариса Балина сообщала ТАСС, что до конца 2021 года в регионе планируется ввести в эксплуатацию десять школ на 2,9 тыс. мест. По ее словам, в общей сложности в регионе ведется строительство 18 учреждений почти на 9 тыс. мест.