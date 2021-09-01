Полный курс вакцинации от ковида в Подмосковье прошли более 3 млн человек

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Более 3 млн жителей Московской области завершили вакцинацию от коронавирусной инфекции, сообщили в среду в пресс-службе регионального Минздрава.

"Мы продолжаем кампанию по вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Благодаря тому, что в Московской области полный курс вакцинации прошли уже 3 млн человек, мы наблюдаем стабилизацию с заболеваемостью COVID-19 в регионе", - сказала глава министерства Светлана Стригункова, чьи слова приводятся в сообщении.

Таким образом, в регионе полностью привилась от коронавируса почти четверть населения.

В Подмосковье прививку можно сделать в пунктах вакцинации в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, СНТ, на предприятиях.