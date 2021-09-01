Путин: глава любой страны должен прежде всего руководствоваться интересами своего народа

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Руководитель любого государства, маленького или большого, должен прежде всего руководствоваться интересами своего народа. Такое мнение высказал в среду президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со школьниками по случаю Дня знаний.

Одна из участниц мероприятия задала главе государства вопрос, какими качествами, по его мнению, должен обладать настоящий друг. "Настоящий друг? Философский вопрос", - отреагировал Путин. По его мнению, взаимодействие между государствами разительно отличается от дружбы между людьми. Отношения между лидерами стран важны, но не могут быть определяющими в политике, считает российский президент.

"Определяющими для любого человека, который возглавляет маленькую или большую страну - не важно, являются интересы людей, которые ему доверили возглавить страну, и прежде всего он должен руководствоваться интересами своего народа", - сказал Путин.

Он заметил, что дружба между государствами носит "очень прагматичный характер и всегда связана с интересами страны". "Даже личные отношения между лидерами - они важны, но не могут быть определяющими", - подчеркнул глава российского государства. "Что касается отношений между людьми, это все-таки другое дело", - подытожил он.

Встреча президента со школьниками прошла в рамках марафона "Новое Знание".