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Пандемия COVID-19
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В Подмосковье выявили 543 случая заражения коронавирусом за сутки. Это минимум с 13 апреля

Днем ранее в Подмосковье выявили 758 заразившихся
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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 543. Для региона это минимум с 13 апреля, следует из опубликованных в среду данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в Подмосковье выявили 758 заразившихся, всего с начала пандемии - 422 826.

Вылечился, по данным штаба, 1 281 человек, за все время выздоровели 364 990.

За сутки в области зарегистрировали 14 смертей. Всего в Подмосковье умерли 7 799 человек, следует из сообщения штаба.

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