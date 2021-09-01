В Подмосковье выявили 543 случая заражения коронавирусом за сутки. Это минимум с 13 апреля

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 543. Для региона это минимум с 13 апреля, следует из опубликованных в среду данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в Подмосковье выявили 758 заразившихся, всего с начала пандемии - 422 826.

Вылечился, по данным штаба, 1 281 человек, за все время выздоровели 364 990.

За сутки в области зарегистрировали 14 смертей. Всего в Подмосковье умерли 7 799 человек, следует из сообщения штаба.