Петербург вновь обошел Москву по числу новых случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербург впервые с 18 августа обошел Москву по количеству подтвержденных за сутки случаев заражения коронавирусом, следует из опубликованных в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В Санкт-Петербурге за минувшие сутки выявили 1 312 заболевших против 513 днем ранее, в Москве - 1 229 против 1 162. В общей сложности в городах с начала пандемии подтвердили соответственно 1 568 767 и 577 655 случаев заражения.

В Москве зарегистрировали 47 смертей за сутки (всего с начала пандемии - 27 492), в Санкт-Петербурге - 34 (и 20 617 соответственно).

Число выздоровевших в столице увеличилось на 1 936, до 1 448 644, а в Санкт-Петербурге - на 1 039, до 553 799, следует из сообщений штаба.