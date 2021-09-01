Лавров рассказал, какой должна быть жена дипломата

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о том, какими качествами должна обладать супруга дипломата.

"Наверное, здесь нет никакого особого правила: любая жена, как и любой муж должны прежде всего понимать друг друга и не мешать, а помогать реализовывать соответствующие идеи, которым вы решили посвятить свою жизнь, реализовывать себя в своей профессии", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос студентки, выступая в среду перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

Лавров подчеркнул, что, если у жены есть своя специальность, муж должен уважать ее. "Когда женщина, неважно жена посла или просто дипломата, едет с мужем в командировку в страну, где ее профессиональные знания не смогут найти свое применения, конечно, это серьезная проблема, и сейчас она у нас тоже проявляется", - отметил министр.

По его словам, каждая семья решает сама: ехать ли вместе или сохранить каждому свою работу но постараться почаще прилетать друг к другу. "Это жизнь, она ни в какие схемы не укладывается", - указал глава российского МИД.