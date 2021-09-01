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Власти Амурской области закупили 39 автобусов для автопарков

В регионе в подвозе к школам нуждаются более 7,5 тыс. детей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Почти 40 автобусов приобретено для школ в Амурской области. Часть специализированной техники морозоустойчивая и будет направлена в северные районы региона, сообщила пресс-служба министерства образования области.

"На средства федерального бюджета для перевозки обучающихся региона приобретено 39 машин различной вместимости, в числе которых автомобили северного назначения - они имеют тройное остекление, термоизоляцию кузова, в салонах предусмотрены дополнительные печи", - говорится в сообщении.

При распределении транспорта будут учитываться географическое расположение - приоритет отдается северным городам и районам; ущерб, полученный в результате паводка, а также потребность, заявленная муниципалитетами.

"По инициативе губернатора Амурской области Василия Орлова для образовательных организаций дополнительно планируется приобрести еще три школьных автобуса. Два автомобиля будут оборудованы специальными подъемниками для маломобильных детей", - отметили в региональном министерстве.

По данным правительства региона, в Амурской области в подвозе к школам нуждаются более 7,5 тыс. детей. Для этого на школьных маршрутах работает около 250 единиц техники. В целях безопасности обновление автопарка проводится ежегодно.

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