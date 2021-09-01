Порядка 300 млн руб. направят на пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов в 2022 г.

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Порядка 300 млн рублей будет направлено на пилотный проект по реабилитации и абилитации детей-инвалидов в 2022 году. Проект будет реализоваться в рамках госпрограммы "Доступная среда", заявила в среду журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

"У нас с конца сентября стартует новое направление - электронный сертификат по обеспечению техническими средствами реабилитации. Мы этот проект отработаем на индивидуальной программе реабилитации для тех, кто нуждается. И в рамках программы "Доступная среда" с 2022 года <...> у нас стартует пилотный проект по реабилитации и абилитации детей-инвалидов. Мы очень долго к этому шли, очень важно отработать, какие услуги важны, нужны, сколько эти услуги стоят. И на основе пилотного проекта, на который мы направим [в следующем году] 300 млн рублей из федерального бюджета, <...> мы уже будем готовы через год-два законченный проект по медицинской реабилитации и абилитации детей", - рассказала она.

В День знаний вице-премьер посетила московскую "Школу-интернат №1 для обучения и реабилитации слепых" Департамента труда и социальной защиты населения Москвы, которая является научно-методическим центром страны и входит в топ-20 образовательных организаций Москвы. Голикова поздравила учеников школы с началом нового учебного года, осмотрела, как устроена работа в классах для детей, а также пообщалась с выпускниками будущего года об их планах на поступление в университеты страны.