Путин привел историю своего отца как пример человеческой дружбы

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о настоящей человеческой дружбе на встрече со школьниками по случаю Дня знаний, привел в пример историю своего отца во время Великой Отечественной войны.

По мнению главы государства, дружба напрямую связана в том числе с готовностью пожертвовать чем-то ради другого человека. Он решил проиллюстрировать эти слова историей собственной семьи.

"Отец у меня участник Великой Отечественной войны, воевал в том числе и на Ленинградском фронте, на так называемом Невском пятачке", - начал рассказ Путин. Это место представляло собой маленький участок земли на одном из берегов Невы, пояснил президент. Вокруг были фашистские войска, а советская армия находилась на другом берегу реки. "Вообще [была] такая мясорубка. Немецкие войска стояли чуть выше, и они реку простреливали, этот маленький клочок", - отметил глава государства.

Советские войска, продолжил он, держали это место, чтобы использовать его как плацдарм для будущего прорыва блокады Ленинграда. "Там, конечно, выжить было очень сложно. Отец был ранен. Для того, чтобы он остался жив, нужно обязательно было его в госпиталь переправить, а госпиталь на другой стороне реки Невы", - рассказал Путин.

По его словам, чтобы доставить туда раненого, нужно было рискнуть жизнью, и желающих выполнить смертельно опасное дело было немного. "И оказалось, что рядом с ним воевал его сосед по дому, по квартире. Друг. Он его взял и потащил, рискуя собственной жизнью. Перетащил на другую сторону реки Невы, доставил в госпиталь, сдал, обнял и сказал: "Ну, прощай. Ты будешь жить. А я возвращаюсь. Иду умирать", - процитировал президент.

Вот это, подчеркнул Путин, и есть настоящая дружба и чувство долга - и перед конкретным человеком, своим другом, и перед Родиной.

Следующая встреча

Президент рассказал школьникам окончание истории. Тот сосед, доставив его отца в госпиталь, вернулся на Невский пятачок. "Где-то в 1960 или 1962 году отец пришел домой со слезами на глазах. Он встретил этого своего друга в магазине, случайно. Тот оказался жив", - завершил рассказ Путин под аплодисменты учащихся.

"Вот эти мощные порывы - не всегда, но очень часто - не просто спасают людей, а делают их выше, помогают побеждать", - заключил он.