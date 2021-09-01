Лавров отметил важность борьбы молодого поколения за сохранение памяти о войне

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду поговорил с победителем Всероссийского конкурса "Большая перемена" 12-летним школьником Александром Луниным и отметил важность участия молодого поколения в борьбе с переписыванием истории Второй мировой войны.

Встреча прошла после традиционного ежегодного общения главы МИД с первокурсниками МГИМО. После завершения сессии вопросов и ответов Лавров позвал на сцену Александра, который наблюдал за выступлением министра из первого ряда.

Школьник в разговоре с министром продемонстрировал хорошее знание глобальной повестки и указал на проблему переписывания истории. "Сейчас Запад старается сделать так, чтобы о победе забыли и сделать так, что наши предки погибли, можно сказать, зазря", - обратил внимание мальчик.

Лавров в свою очередь отметил важность того, что молодежь поднимает такие темы. "Для меня очень важно, что такие молодые люди, как ты и твои сверстники, уделяют такое искреннее внимание этой проблеме. Сейчас мы договоримся о том, как ты будешь нас поддерживать", - обратился министр к школьнику. "Для нас это одна из главных задач [бороться с переписыванием истории], потому что это не только попытка перевернуть подвиг нашего народа, но и стремление использовать [этот вопрос] в современной практической реальной политике по сдерживанию России", - добавил министр.

После этого глава МИД РФ попросил журналистов отойти и "дать нормально поговорить".

Президент России Владимир Путин 8 июля пообщался по видеосвязи с финалистами Всероссийского конкурса "Большая перемена" - проекта платформы "Россия - страна возможностей" - среди учеников 5-7 классов. Одним из участников встречи в "Артеке" стал шестиклассник Александр Лунин, который рассказал главе государства о своем увлечении историей России и международными отношениями и признался, что с пяти лет интересуется дипломатией и даже мечтал стать министром иностранных дел. На следующий день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообщался с Александром по телефону и предложил ему встретиться по завершении смены в "Артеке", чтобы обсудить его будущую профессию. По словам Лаврова, очень важно, что такие молодые ребята интересуются важнейшими для страны делами.