Путин обещал поддержку государства Альянсу по защите детей в цифровой среде

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает правильным и необходимым объединить усилия властей и компаний для защиты детей от вредоносного контента в Интернете.

"В вашем деле, в том бизнесе, которым вы занимаетесь, уберечь и своих собственных детей, внуков, детей ваших близких, друзей, родственников от того, что происходит в интернете, невозможно, поэтому единственно правильным выводом, единственно правильным действием с нашей стороны и с вашей стороны является объединение усилий для того, чтобы уберечь наших детей от неблагополучного, вредоносного, злого контента, который оказывает на них разрушающее воздействие", - заявил глава государства. В среду в режиме видеоконференции он принял участие в церемонии подписания добровольных обязательств компаниями - учредителями российского Альянса по защите детей в цифровой среде. Путин полагает, что необходимо "создавать такой контент и так выстраивать работу всей системы этого бизнеса, чтобы он помогал в развитии ребенка, помогал в развитии страны".

Президент припомнил "одно интервью очень известной эстрадной исполнительницы, поп-звезды мирового класса". "Ее выступления очень часто носили и носят, наверное, спорный характер с точки зрения восприятия молодыми людьми, тем более у детей, а у нее много своих детей, как оказалось", - сказал глава государства. "Ее спросили: "А как ваши дети относятся к тому, что вы делаете на эстраде?" Ответ был неожиданным, она сказала: "А я им не показываю, они этого не видят", - привел Путин фрагмент интервью. "То есть своих детей она от этого контента бережет, а все остальные вроде не так важны", - предположил президент.

Он поблагодарил участников Альянса за их намерения и пожелал успехов в предстоящей работе. "Государство со своей стороны будет делать все, чтобы вас поддержать", - пообещал Путин.