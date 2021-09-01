Власти Удмуртии объявили 2022 год в регионе Годом образования

ИЖЕВСК, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Удмуртской Республики объявили 2022 год в регионе Годом образования в регионе. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

"Благодаря программе капитального ремонта школ, которая находится под наблюдением депутатов фракции "Единая Россия", есть возможность вывести уровень образования на более высокую ступень. Поэтому я поддержал предложение Андрея Константиновича (Исаева, депутата Госдумы - прим. ТАСС) объявить 2022 год в Удмуртии Годом образования", - приводятся в сообщении слова главы Удмуртии Александра Бречалова, который сегодня открывает новую школу в поселке Кез.

По словам Бречалова, в республике действует сильная и качественная система всех уровней образования, и по качеству школьного образования регион является одним из лидеров в Приволжском федеральном округе.

По данным пресс-службы, в новой школе в Кезу, которая построена в рамках нацпроекта "Образование", будут обучаться 550 детей, в том числе 47 первоклассников. Также в День знаний в республике открылись еще три школы - Ижевске, в Вавожском и Селтинском районах.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Изначально в состав нацпроекта входили 10 федеральных проектов: это "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы" (повышение конкурентоспособности профобразования), "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого". С 2021 года к их числу добавится еще один федеральный проект о патриотическом воспитании граждан.