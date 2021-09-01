ТАСС присоединился к инициативе Альянса по защите детей в цифровой среде

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Агентство ТАСС присоединилось к инициативе компаний - учредителей российского Альянса по защите детей в цифровой среде, который взял на себя добровольное обязательство по выявлению деструктивного контента и ограничению доступа детей к нему.

Участники альянса, в который вошли Mail.ru Group, "Лаборатория Касперского", "Яндекс", "Национальная медиа группа", "Газпром-медиа холдинг", "Ростелеком", МТС, "Мегафон", "Вымпелком", фонд "Талант и успех", подписали в среду соответствующий документ. Церемония прошла в Москве, участие в ней в режиме видеоконференции из Владивостока принял президент России Владимир Путин.

"Мы считаем крайне важным оградить самых молодых пользователей интернета от деструктивного влияния - могу сказать об этом и как генеральный директор ТАСС, и как отец троих детей, - отметил руководитель агентства Сергей Михайлов. - Поэтому наше агентство поддерживает эту инициативу и присоединяется к ней".

Помимо публикации новостного контента, агентство ТАСС ведет информационно-образовательный проект "Ньюм", ориентированный на аудиторию в возрасте от восьми до 16 лет. С помощью коротких анимационных роликов проект доступно рассказывает о важных событиях и персонах, актуальных для детей и подростков вопросах. Сейчас библиотека контента насчитывает более 1000 видеороликов. В 2020 году проект стал лауреатом Премии рунета в номинации "Детский рунет".

Инициатива Альянса

Альянс будет содействовать развитию механизмов саморегулирования, разработке и продвижению этических принципов по защите детства в цифровой среде. Участники объединения, владельцы крупнейших российских платформ, видеохостингов и поисковиков, берут на себя обязательства самостоятельно выявлять и ограничивать доступ к противоправной информации и контенту, способному нанести вред здоровью и развитию детей, а также обмениваться лучшими практиками и новейшими разработками по их обнаружению.

Цель альянса - создание безопасной и благоприятной цифровой среды, которая давала бы детям возможности для творческого и профессионального саморазвития, социализации и безопасного общения в виртуальном пространстве. В числе его приоритетов - формирование морально-нравственных ориентиров и ответственного поведения детей в сети, популяризация созидательного использования технологий, повышение цифровой грамотности, распространение знаний о медиагигиене, способах защиты прав и личной информации в интернет-пространстве среди детей, родителей и педагогов. Такой просветительский контент будет распространяться на младшую аудиторию через детские СМИ в форме информационных кампаний, образовательных программ и тренингов.