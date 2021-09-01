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Пандемия COVID-19

Путин отметил вклад военных строителей в борьбу с пандемией

В 20 центрах, находящихся в ведении Минобороны, вылечили свыше 26 тыс. пациентов

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во время церемонии открытия социальных объектов в Дагестане обратил внимание на вклад Минобороны в борьбу с пандемией коронавируса. Глава государства указал на то, что усилия военных строителей позволили оперативно возвести десятки медицинских центров.

"Напомню, что в прошлом году в самый сложный период эпидемии военные строители незамедлительно пришли на помощь стране и в кратчайшие сроки с высоким качеством возвели 30 новых многофункциональных медцентров", - отметил Путин.

Только в 20 таких центрах, находящихся в ведении Минобороны, были вылечены свыше 26 тыс. пациентов, заметил президент. Он отдельно обратил внимание на то, что военнослужащие составляли чуть больше половины от тех, кто прошел там курсы восстановления и лечения.

"Все остальные - гражданские лица, которым нужна была помощь. Вот это прямое подтверждение слов о том, что народ и армия едины. Так и есть на самом деле", - подытожил Путин.

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