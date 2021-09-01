Шмелева предложила создать образовательные программы по цифровой этике

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева обратилась в среду к участникам российского Альянса по защите детей в цифровой среде с предложением обсудить создание образовательных программ, связанных с цифровой этикой.

По ее мнению, целесообразно "обсудить новые образовательные программы, связанные с деятельностью всего, что объединяет понятие цифровая этика".

Шмелева, которая входит в общефедеральную часть избирательного списка "Единой России" на выборах в Госдуму, напомнила, что при обсуждении "Цифрового манифеста" партии прозвучала инициатива "создать такой общественный комитет по цифровой этике". "Потому что мы часто видим, что законы не успевают за тем, как развиваются технологии", - пояснила она.

Шмелева убеждена, что "экспертное сообщество, которое хорошо знает, как устроены те или иные процессы [в интернете], поможет страховать детей".

Инициатива Альянса

Компании - учредители российского Альянса по защите детей в цифровой среде взяли на себя добровольное обязательство по выявлению деструктивного контента и ограничению доступа детей к нему.

Альянс будет содействовать развитию механизмов саморегулирования, разработке и продвижению этических принципов по защите детства в цифровой среде. Участники объединения, владельцы крупнейших российских платформ, видеохостингов и поисковиков, берут на себя обязательства самостоятельно выявлять и ограничивать доступ к противоправной информации и контенту, способному нанести вред здоровью и развитию детей, а также обмениваться лучшими практиками и новейшими разработками по их обнаружению.

Цель альянса - создание безопасной и благоприятной цифровой среды, которая давала бы детям возможности для творческого и профессионального саморазвития, социализации и безопасного общения в виртуальном пространстве. В числе его приоритетов - формирование морально-нравственных ориентиров и ответственного поведения детей в Сети, популяризация созидательного использования технологий, повышение цифровой грамотности, распространение знаний о медиагигиене, способах защиты прав и личной информации в интернет-пространстве среди детей, родителей и педагогов. Такой просветительский контент будет распространяться на младшую аудиторию через детские СМИ в форме информационных кампаний, образовательных программ и тренингов.