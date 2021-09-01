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Единый день голосования

Около 1,3 млн москвичей зарегистрировались на онлайн-голосование

Подать заявление могут зарегистрированные в Москве граждане Российской Федерации до 23:59 13 сентября

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Порядка 1,3 млн человек подали заявления на участие в онлайн-голосовании в Москве, которое состоится 17-19 сентября. Об этом сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня уже 1,3 млн [человек] записались на электронное голосование", - сказал Собянин в ходе марафона "Новое знание".

В этом году в Москве помимо выборов в Госдуму пройдут довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней.

Принять участие в онлайн-голосовании смогут зарегистрированные в Москве граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом, которым на день голосования исполнится 18 лет. Также потребуется полная учетная запись на mos.ru. Подать заявление можно до 23:59 13 сентября.

Пользователи, подавшие заявление, получат уведомление с финальным статусом регистрации в качестве электронного избирателя. Оно будет направлено в личный кабинет на mos.ru, в смс и по электронной почте. Москвичи, которые зарегистрируются на участие в электронном голосовании, будут исключены из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдадут.

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