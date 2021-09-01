В Дагестане до конца года возведут более 50 школ и детских садов

ТАСС, 1 сентября. До конца 2021 года в Дагестане возведут 51 объект образования, сообщил в среду врио главы республики Сергей Меликов в ходе видео-конференц-связи с президентом РФ Владимиром Путиным во время открытия школы в селе Эндирей Хасавюртовского района.

"До конца текущего года в Дагестане планируется открыть еще 51 объект, из которых 27 будут возведены силами Минобороны", - сказал Меликов.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе главы региона, в частности, планируется завершить строительство более 30 дошкольных образовательных учреждений.

По словам Меликова, 1 сентября в республике открылись 20 объектов образования, из которых большинство также построено силами Минобороны РФ. В частности, в новую школу в селе Эндирей в этом году пошли 56 первоклассников, при этом 11-й класс школы сформировали всего из шести учеников.

"Эта цифра говорит о том, насколько важно возведение школ в Дагестане в сельских районах. <...> Дети, которые сегодня оканчивают эту школу, начинали обучение в приспособленном помещении, с тремя сменами. Конечно, многие нашли возможность перебраться в другие населенные пункты, закончить образование после девяти лет", - пояснил Меликов.

В среду в Дагестане открылись 13 новых детских садов и семь школ, построенных в рамках нацпроектов проектов "Образование" и "Демография". В частности, детсады на 100 мест появились в селе Араблинское Дербентского района и селе Ленинаул Казбековского района, на 250 мест - в микрорайоне Ак-Гель города Махачкалы. Новые школьные здания на 300 и 60 мест открылись в селе Эндирей Хасавюртовского района и селе Кульзеб Кизилюртовского района. С открытием этих объектов жителей республики в режиме ВКС поздравил президент РФ Владимир Путин.