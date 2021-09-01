Заключительный этап конкурса "Учитель года России" пройдет с 23 сентября по 4 октября

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 сентября. /ТАСС/. Заключительный этап конкурса "Учитель года России" состоится в Ростовской области с 23 сентября по 4 октября. Об этом сообщили в среду в управлении информационной политики регионального правительства.

"С 23 сентября по 4 октября на территории Ростовской области пройдет заключительный этап Всероссийского конкурса "Учитель года России", - говорится в сообщении.

В управлении информполитики отметили, что в организации конкурса будут задействованы 100 волонтеров, которых подготовит "Донской волонтерский центр".

В конце августа в ходе заседания президиума Государственного совета по вопросам общего образования президент РФ Владимир Путин предложил подумать, как сделать всероссийский конкурс "Учитель года" более зрелищным и популярным. В пример глава государства привел телевизионное шоу "Форт Боярд". Глава государства отметил, что разные учебные дисциплины можно интересно подавать, но "нужно этим заниматься".

Конкурс среди лучших педагогов страны проводится с 1990 года. В 2005 году было принято решение проводить финальные испытания среди региональных лидеров на малой родине победителя предыдущего года, а торжественную церемония закрытия - в Москве. В 2020 году победителем конкурса стал учитель математики из Ростова-на-Дону Михаил Гуров.