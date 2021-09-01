Борисов: "Единая Россия" помогла учесть нужды регионов в автопарке для медиков и школ

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" обеспечила учет потребностей регионов в обновлении парка машин скорой помощи и школьных автобусов, что помогло правительству в реализации масштабной программы. Об этом рассказал вице-премьер Юрий Борисов.

"Безусловно, огромную роль сыграли представители партии "Единая Россия". В тесном контакте с региональными властями провели работу по необходимому типажу обновления этой техники, классов этих автомобилей. Была сформирована достаточно объективная потребность, которая затем транслировалась в министерство здравоохранения, министерство просвещения, была актуализирована, и мы были готовы к выполнению этого поручения", - отметил Борисов в ходе профильного совещания.

По словам Борисова, в этом году регионам будет поставлено 1 600 современных, комфортабельных и высокотехнологичных автомобилей скорой помощи, позволяющих в том числе проводить вакцинацию, а также 4 100 школьных автобусов. При этом вся техника отечественная, производства "Группы ГАЗ", ПАЗ и УАЗ. Он напомнил, что согласно поручению президента на цели обновления парка правительством в этом году выделено из резервного фонда 15,3 млрд рублей.

Как отметил секретарь генерального совета "Единой России", первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, партия оценила проблемы регионов и обратилась к президенту РФ. Согласно его поручению, в ближайшие три года в регионы планируется направить 5 тыс. новых машин скорой помощи и в течение четырех лет не менее 16 тысяч современных и безопасных школьных автобусов. По словам Турчака, со своей стороны "Единая Россия" проконтролирует поставки машин скорой медицинской помощи и школьных автобусов в регионы.