Москву к выходным ждет похолодание до 7-12 градусов

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Похолодание до 7-12 градусов придет в Москву к выходным, +. Об этом ТАСС сообщил ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Осень уже стучит в дверь - через столичный регион проходит линия холодного атмосферного фронта, сопровождаемого локальными ливнями, грозами и усилением ветра, который к вечеру развернется на северные румбы, открывая путь свежему полярному воздуху, из-за чего показания термометров станут стремительно понижаться. В четверг и пятницу днем уже не выше 11-16 градусов, а в выходные ночами посвежеет до +2-7, днем до +7-12", - сказал собеседник ТАСС.

Говоря о первых заморозках, синоптик отметил, что на пик ультраполярное вторжение выйдет в начале следующей недели, когда под утро столбики термометров будут опускаться до 0-5 градусов тепла.

"Зона первых очаговых заморозков может зацепить отдельные районы Карелии и республики Коми, Мурманской, Архангельской, Ленинградской, Вологодской, Новгородской, Тверской, Костромской областей. Такой температурный фон на 5 градусов ниже положенной нормы и соответствует климату начала октября. То есть природа за считанные сутки перенесет нас на месяц вперед", - сказал метеоролог.