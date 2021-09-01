Иннополис за пять лет планирует увеличить население более чем вдвое

ИННОПОЛИС /Республика Татарстан/, 1 сентября. /ТАСС/. Иннополис планирует за пять лет увеличить количество жителей с 5 тыс. до 12 тыс., построив новые технопарки и жилой комплекс. Об этом сказал заместитель премьер-министра Татарстана, курирующий Иннополис, Роман Шайхутдинов на площадке II федерального Просветительского марафона "Новое знание" в Татарстане в среду.

"Сейчас ведется строительство двух новых технопарков, которые привлекут кадры. <…> Мы получим порядка 12 тыс. человек, которые приедут сюда со всей страны и стран ближнего зарубежья", - сказал Шайхутдинов.

По словам мэра Иннополиса Руслана Шагалеева, сейчас в городе функционирует более 245 IT-компаний при населении в 5 тыс. человек.

Он добавил, что на сегодняшний день в городе есть дефицит жилья. Иннополис будет увеличивать присутствие в пригороде Казани в ЖК "Салават Купере", пока в городе не построят новый жилой комплекс. "ЖК "Салават Купере" является "перехватывающей парковкой" для людей, которые переезжают сюда из других уголков нашей страны. Это квартиры, которые сформированы по стандартам города Иннополис", - пояснил Шайхутдинов.

В ответ на вопрос корреспондента ТАСС, является ли отсутствие свободного жилья тормозом для притяжения новых резидентов в Иннополис, мэр города Руслан Шагалеев ответил утвердительно. "Поэтому мы активно с привлечением частных инвестиций сейчас заняты строительством нового жилого комплекса, большого", - сказал мэр.

Заместитель гендиректора ОЭЗ "Иннополис" Вадим Галеев рассказал корреспонденту ТАСС, что пандемия коронавируса поменяла формат работы многих компаний, которые перешли на удаленный формат. Это стало резервом для роста Иннополиса. Он уточнил, что большое количество людей сегодня трудоустроены в удаленном режиме.

Город Иннополис

Иннополис - город в Татарстане, строительство которого началось в 2012 году, спустя три года состоялось открытие. В 2012 году постановлением правительства РФ там была создана особая экономическая зона (ОЭЗ). В городе расположен Университет Иннополис, который специализируется на образовании, исследованиях и разработках в области информационных технологий и робототехники. Власти Татарстана развивают Иннополис как центр притяжения IT-компаний.

На сегодняшний день в Иннополисе ведется строительство нового жилого микрорайона "Ю-1", в котором планируется возвести более 250 тыс. кв. м жилья - это более 3 тыс. квартир среднеэтажной застройки, 55 арендных домов комфорт-класса с земельными участками, а также коливинг на 975 жилых ячеек. Кроме того, в новом жилом комплексе будут построены общеобразовательная школа и школа искусств, а также детские сады, коворкинги, магазины, кафе и ивент-холлы. "Ю-1" обеспечит жильем более 8,5 тыс. новых жителей Иннополиса. Более 40 тыс. кв. м будут доступны для работы малого и среднего бизнеса.