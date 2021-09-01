Новый президент Эстонии не верит, что образование можно быстро перевести на эстонский язык

ТАЛЛИН, 1 сентября. /ТАСС/. Школы Эстонии нельзя в короткий срок перевести на эстонский язык обучения. Такое мнение высказал в среду избранный накануне президентом республики Алар Карис.

"Это не такое простое решение, что завтра мы просто начинаем все учиться на эстонском языке, - сказал он порталу Delfi. - Весь класс [говорит] на русском языке, учителя еще тоже не обучены учить на эстонском языке. Это так не работает. И я думаю, что уровень образования в этом случае тоже упадет".

"Однако я считаю очень важным, чтобы гражданин Эстонии говорил на эстонском языке, - добавил Карис. - Это даст нам намного больше возможностей".

В июне премьер-министр республики Кая Каллас заявила, что полный переход школьного образования на эстонский язык состоится не позднее 2035 года. Соответствующий план будет готов к ноябрю.

В разных регионах Эстонии в настоящее время действуют 74 средние школы, в которых можно получить образование на русском языке, но их число неуклонно сокращается. В русских школах Эстонии обучаются свыше 20% всех школьников страны. Преподавание в них идет по системе "60/40", в соответствии с которой предметы на русском языке могут составлять не более 40% от общего количества.

Директор Эстонского национального музея Алар Карис во вторник одержал победу на президентских выборах. Он получил голоса 72 депутатов 101-местного Рийгикогу (парламента).